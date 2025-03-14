В Подмосковье задержали дроппера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 1 млн руб.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Лобня задержали 20-летнего жителя Казани, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 74-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионерке позвонил неизвестный под видом сотрудника энергосбытовой компании и призвал заменить электросчетчики. Для этого ей нужно было продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с ней связались якобы из правоохранительных органов и «Росфинмониторинга» и убедили ее в том, что аферисты от ее имени оформили доверенность на жителя Украины. Чтобы обезопасить счета, женщине предложили установить приложение бесконтактной оплаты и ввести реквизиты ее банковского счета. Так с него списали более 1 млн рублей, из-за чего потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, который выполнял роль дроппера — обналичивал денежные средства с банковских карт работодателей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее в Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, которые заставили пенсионерку отдать более 4 млн руб.