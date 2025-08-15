В соцсетях сделали замечание певице Швец, которая назвала горожан кемеровцами

Подписчики телеграм-канала певицы Алены Швец активно обсуждают информацию об отмене выступления девушки в Кемерово на ежегодном мероприятии «НЕБОФЕСТ», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Певица рассказала в своем телеграм-канале, что не сможет выступить на мероприятии. Девушка отметила, что причины подобного решения не зависят от нее. Алена Швец заверила поклонников из Кемерово, что непременно посетит город в следующий раз. «Сибдепо» проанализировало комментарии: подписчики по-разному отнеслись к информации об отмене выступления.

Одна из пользовательниц обратила внимание, что в приветствии певица употребила обращение «кемеровцы». Она сделала Алене замечание. Комментарий поддержали реакциями другие пользователи.

«Кемеровцы? Может кемеровчане лол?». «Кузбассовчане надо было еще написать», — прокомментировали пользователи.

По информации издания, некоторые подписчики с иронией отнеслись к извинениям. Они отметили, что не считают появление певицы на мероприятии чем-то значимым. Однако многие поклонники девушки были расстроены. Они писали также города, в которых особенно ждут появления Алены.

