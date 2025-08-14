Мильон, мильярд, краш, вайб и пикми: что молодежь сделала с русским языком — просто изменился или деградировал

Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН официально утвердил два допустимых варианта произношения слов «миллион» и «миллиард» — упрощенные «мильон» и «мильярд». Эти формы зафиксированы в новом Орфографическом словаре русского языка как государственного, вышедшем по распоряжению правительства 30 апреля 2025 года. Однако это не единственные изменения в языке, на него со временем начали влиять различные факторы. Как менялся русский язык для нового поколения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новые реалии — дикие слова

Русский язык за последние годы претерпевает заметные изменения под влиянием технологий, соцсетей, молодежных субкультур и глобализации.

В 2025 году в электронный ресурс «Академос» Института Виноградова были внесены десятки новых слов, отражающих современные реалии жизни и технологий. Среди них особое место занимают термины из цифровой среды: «тиктокер», «стрим», «личка», «лайкать», «подписка» — слова, активно используемые в соцсетях и мессенджерах. Популярные блюда и напитки также пополнили словарь: «смузи», «раф», «брускетта», «фраппе», «поке» — отражение глобальных гастрономических трендов, которые быстро входят в повседневную речь молодежи.

Фото: [ freepik.com ]

Помимо этого, словарь расширился терминами, связанными с техникой и интернет-безопасностью: «смарт-часы», «прокси-лист», «даркнет», «фишинг», «двухфакторка». В военной и организационной тематике закрепились новые слова: «беспилотник», «оперштаб», «позывной», «дрон-разведчик», «киберучение». Включение этих слов показывает, как язык адаптируется к современным технологиям, глобальным процессам и актуальной повседневной жизни, фиксируя реальные изменения в речи россиян.

Молодежный сленг: язык поколения Z

Современные подростки и молодые люди формируют собственный лексикон, где сочетаются англицизмы, сокращения, новые суффиксы и игровые термины.

В последние годы широкое распространение получили такие слова, как «скуф» — мужчина средних лет с непривлекательными привычками, «альтушка» — девушка в альтернативном стиле, популяризированная TikTok, и «краш» — объект симпатии или увлечения. Другие популярные сленговые выражения: «кринж» (неудобная ситуация), «вайб» (атмосфера, настроение), «пикми герл» (подчеркнутая внешность в соцсетях), «токсик» (человек с разрушительным поведением), «бэсти» (лучший друг), «чел» (человек), «рофл» (шутка, смех), «форсить» (усиленно продвигать).

Молодежный сленг активно заимствует из английского языка, но при этом создает свои уникальные производные, понятные только «своему» кругу.

Национальные и региональные сленги

Помимо молодежного интернет-сленга, в России сохраняется и развивается региональный и национальный сленг, отражающий культурные и языковые особенности разных территорий:

Сибирский сленг: «тюфяк» — ленивый человек, «шабашка» — временная работа, «баурчак» — застолье с друзьями. Эти слова активно употребляются в городах и селах Сибири;

Воронеж: «грядушка» — спинка кровати, «колготиться» — беспокоиться, суетиться, «насаться» — носиться, «присушить» — приворожить, «тигули» — далекие и глухие места, «шкипер» — прозвище таксистов;

Донской и южный сленг: «разгуляй» — большая вечеринка, «шпана» — молодежная компания, «лапоть» — шутливое обращение к человеку;

Казань: «абау» — выражение как испуга, так и восхищения; «айда» — пойдем, «алга» — вперед, «малорик» — молодец, «окушка» — автомобиль «Ока», «посчет» — насчет, по поводу;

Санкт-Петербург: «аквариум» — спецприемник для задержанных, «парадная» — подъезд, «поребрик» — бордюр, возвышающийся над тротуаром, «пышка» — пончик, «шаверма» — шаурма;

Северный Кавказ: «ай сау л да» — выражение восторга, «То что нужно», «вай эбель» — реакция на что-то неожиданное, «Мамочки!», «жи есть» — используется в аналогии с «внатуре», «реально», навязывание собеседнику своей точки зрения, «как по кайфу» — «Как хочешь», предоставление свободы выбора, «лее» — «Эээ», усилительный прием при обращении.

Фото: [ freepik.com ]

Сокращения и новые формы речи

Современный русский язык активно использует аббревиатуры и упрощенные формы. Из официальных сокращений формируются разговорные производные, утверждают эксперты, например, «СВО» — «свошник».

Кроме того, появляются новые формы слов и фраз: «щас» вместо «сейчас», «чо» вместо «что», «зашкварить» — совершить позорный поступок, «чиллить» — отдыхать, расслабляться. Большинство этих слов пришли из интернет-коммуникаций, где скорость обмена информацией диктует компактность.

Ранее стало известно, в каких случаях работник вправе взять больничный.