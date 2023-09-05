В Совфеде прокомментировали информацию о том, что Шойгу подписал приказ о мобилизации

В интернет-мессенджерах и социальных сетях начали распространять приказ, подписанный министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу о проведении второй волны мобилизации не позднее 1 ноября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов прокомментировал данную новость, пишет интернет-издание « Абзац ».

Член комитета Совета Федерации Дмитрий Перминов назвал подобные данные фейком. Он считает, что дестабилизировать ситуацию в стране выгодно Украине. Противник рассылает подобные поддельные приказы.

Одновременно с этим на Украине мобилизация становится все масштабнее. Теперь в Киеве намерены просить страны ЕС, чтобы они возвращали на Родину мужчин призывного возраста. Эксперт Дмитрий Перминов отметил, что в России пошли другим путем – важно не количество военных в зоне СВО, а их профессиональные качества и уровень подготовки.

«Ложная информация о мобилизации распространяется врагами России с целью расшатать общество. Российское военное командование на фронте действует не числом, а умением», - завил член комитета Совета Федерации Дмитрий Перминов изданию «Абзац»

Спикер Дмитрий Перминов отметил, что в России заинтересованы в том, чтобы в зону СВО приходили добровольцы. По его данным на данный момент около 300 тысяч человек заключили контракт с Минобороны РФ.

«Мобилизация в России – это фейк, потому что на данный момент приоритетным является набор военнослужащих по контракту», – заявил Дмитрий Перминов

Ранее стало известно об изменениях условий, при которых гражданин Украины может быть призван в армию.