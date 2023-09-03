ВИЧ, туберкулез и психические расстройства: Минобороны Украины изменило правила призыва

На Украине ограниченно годных к военной службе будут призывать в армию, сообщает агентство ТАСС. В электронной базе Верховной рады размещен данный приказ.

Согласно новым правилам в армию обязаны брать тех граждан, которых ранее не принимали в ряды воинской службы – это больные ВИЧ и различными степенями туберкулеза, а также люди с психическими расстройствами, которые имеют временный характер.

Ограниченно годные будут изначально проходить обучение по конкретной специальности, которую для призывника выберут во время распределения. Также изменят и критерии подбора будущих военнослужащих по ряду специальностей.

Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев рассказал, почему в ближайшее время не планируется проведение новой волны мобилизации по России. Спикер заявил, что привлечение контрактников показывает более высокий результат, чем появление в зоне СВО мобилизованных.