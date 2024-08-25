Сенатор уверен, что США пропагандируют ценности, которые наносят урон обществу многих стран.

«Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя «телеги» П. Дурова по запросу властей США еще одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу «кто не с нами, тот против нас», — отметил сенатор.

Сенатор Андрей Климов на примере Украины рассказал, что находится во главе у американских политиков. Украинцы потеряли право на вероисповедание и свободу. Страна неофициально стала одной из колоний США. Правительство давно не имеет право самостоятельно принимать решения, а лишь выполняет приказы своих кураторов. Кроме того, страна потеряла свой нейтралитет и суверенитет. На Украине появилось много приверженцев неонацизма.

Россия придерживается традиционных культурных ценностей. В США лидируют демократы, которые пропагандируют более развязный образ жизни. Это и стало главной причиной конфликта между двумя странами. США борется за лидерство любыми способами. Вторжение ВСУ на территорию Курской области и арест Павла Дурова — доказательства этого.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Якубовский назвал арест основателя Telegram Дурова захватом человека в заложники.