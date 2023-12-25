В современных домах оставляют помещения, которые в СССР появились только во времена Хрущева

В многоэтажных домах кладовые появились только в постройках советского времени, возведенных при Никите Хрущеве. В новостройках проектировщики по-прежнему оставляют место для кладовок, ведь россияне отмечают удобство такой тайной комнаты, сообщает udm-info.ru .

Так, в Ижевске в жилом комплексе «Новый восход», который только строится, уже выделено место для кладовок. Некоторые покупатели даже заранее узнают, есть ли в квартире помещение. Каждый использует его по своему назначению. Не всегда там есть возможность хранить овощи из-за слишком теплой температуры.

«Установили в кладовке систему металлических стеллажей, поставили коробки, в которых храним сезонные вещи и все мое садоводческое оборудование (удобрения, землю, лопатки, семена и т.д). Также разместили там санки, ледянки, снегокат и туристическое снаряжение. Раньше все это хранили на даче, у родителей или в гараже. Конечно, сейчас гораздо удобнее», - рассказывает Динара, житель Третьего дома-квартала

Россияне находят много других предметов, чем наполняют свои кладовки: остатки строительных материалов, инструменты, туристические наборы, автомобильные детали, бытовая техника, садоводческое оборудование, детские коляски и транспорт (самокат или велосипед. санки).

В случае, если в квартире нет помещения для кладовки, россияне оставляют свои вещи на дачах и в гаражах. Люди отмечают, что это не так удобно, особенно если недвижимость находится далеко от дома.

Ранее сообщали, что в Подмосковье «Дом-Мегалит в Королеве» подключили к системе отопления. Уже скоро жители смогут заехать в новые квартиры.