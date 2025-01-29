В список одобренных омских застройщиков попала скандальная компания
Город55: в список одобренных омских застройщиков внесли скандальную компанию
Фото: [Медиасток.рф]
Госстройнадзор Омской области одобрил список застройщиков для долевого строительства. В перечень вошла компания, которая стала известна после скандала, сообщил gorod55.ru.
Издание обратило внимание, что в список вошли омские и иногородние компании. Им разрешено заключать договоры с потенциальными жильцами на квартиры в реализованных проектах. Госстройнадзор Омской области надел их правом продажи квартир в рамках долевого строительства в домах, которые только строятся. Город55 заметил в перечне компанию, с которой связан один конфликт.
По данным издания, омская фирма получила разрешение на строительство первого дома в новом ЖК «Мирапорт» в 2023 году. Позже выяснилось, что здание запрещено возводить на выбранной территории. Сам участок был передан в частные руки незаконно. Жители домов, расположенных возле строительной площадки, жаловались на появление трещин. Люди связывали изменения в своих домах со стройкой, которая, по их мнению, была незаконной.
Ранее сообщалось, что эксперт рассказал о реакции потенциальных покупателей на квартиры в Челябинске стоимостью выше 50 млн руб.