В список террористов и экстремистов попали 48 тюменцев

По данным издания, в список попали местные активисты и те, кто обвиняется в поддержке радикальных организаций и идеологий. В их числе — студенты и бизнесмены. Некоторые жители перечисляли деньги в фонды организаций, которые в России внесены в список террористов и экстремистов.

Юрист Илья Савченко рассказал, что после включения гражданина РФ в список террористов и экстремистов автоматически происходит заморозка его банковских счетов. Им запрещено совершать любые финансовые операции. Таким способом ведомство может контролировать действия подозреваемых.

«Однако попадание в список террористов и экстремистов не является приговором на всю жизнь. В некоторых случаях можно быть исключенным из реестра. Это возможно, но довольно сложно», — пояснил специалист.

По словам юриста, для исключения из реестра необходимо предоставить документы, которые подтверждают погашение или снятие судимости. Подобная мера поможет не каждому гражданину. Многое зависит от решения суда, в частности, срока наказания и статьи, на основании которой суд вынес решение. Например, подать заявление непосредственно после окончания испытательного срока могут те, кому суд вынес условный приговор. Через год после окончания срока наказания рекомендовано подавать документы лицам, чье наказание не связано с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат правила проведения платежей для экстремистов в розыске.