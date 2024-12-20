В СРЗП предложили обязать магазины организовывать социальные полки

Письмо с соответствующим предложением депутат Миронов адресовал министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову. Депутат предлагает обязать владельцев магазинов обустроить социальные полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся — фудшеринга. Представители партии считают необходимым закрепить данное требование в законодательных актах.

Цель инициативы — решить проблему нерационального использования продовольствия, у которого заканчивается срок годности. По мнению Миронова, проблема является актуальной для всей России. Так, крупные торговые сети и небольшие магазины отправляют на утилизацию различные продукты.

«Наибольший объем так называемых пищевых отходов приходится на товары первой необходимости - хлеб, молочные продукты, овощи», — отметил депутат Миронов.

Депутат считает, что проблема наиболее актуальна в период новогодних праздников. Торговые точки приобретают большое количество продовольственной продукции, не всегда правильно прогнозируя спрос потребителей на товары.

Сергей Миронов отметил, что инициатива партии требует уточнения многих деталей. В частности, необходимо урегулировать вопросы налогообложения для предпринимателей, которые станут участниками проекта. Кроме того, предстоит определить перечень продуктов и критерии их качества. Недопустимо, чтобы у товаров истек срок хранения.

Ранее сообщалось, что Миронов усомнился в адекватности решений главы ЦБ Набиуллиной.