«Эй, вы как-то вообще адекватны или нет?»: Миронов усомнился в адекватности главы ЦБ Набиуллиной
Депутат Миронов выразил сомнения в адекватности главы ЦБ Набиуллиной
Фото: [kremlin.ru]
Депутат Сергей Миронов выразил сомнения относительно адекватности председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сообщил телеграм-канал Baza и предоставил видео.
Во время пресс-конференции, проходившей с участниками фракции «Справедливая Россия — За правду», лидер партии Сергей Миронов подверг критике деятельность главы ЦБ.
«Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете?» — сказал Миронов.
Депутат считает, что подъем ключевой ставки является деструктивным шагом. Миронов утверждает, что подобная экономическая политика не способствует увеличению уровня ВВП и фактически «разрушает экономику» России.
Ранее советник председателя ЦБ предостерег от ожиданий снижения ставки ЦБ в 2025 году.