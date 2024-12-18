«Эй, вы как-то вообще адекватны или нет?»: Миронов усомнился в адекватности главы ЦБ Набиуллиной

Во время пресс-конференции, проходившей с участниками фракции «Справедливая Россия — За правду», лидер партии Сергей Миронов подверг критике деятельность главы ЦБ.

«Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете?» — сказал Миронов.

Депутат считает, что подъем ключевой ставки является деструктивным шагом. Миронов утверждает, что подобная экономическая политика не способствует увеличению уровня ВВП и фактически «разрушает экономику» России.

Ранее советник председателя ЦБ предостерег от ожиданий снижения ставки ЦБ в 2025 году.