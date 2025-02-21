В США прекратила работать база данных о правонарушениях полиции

В США база данных, в которую вносили факты правонарушений федеральных правоохранителей, прекратила работать на основании распоряжения президента Дональда Трампа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американский Минюст.

Издание напомнило, что Дональд Трамп предложил создать базу в 2020 году. В 2022 году американский президент Джо Байден своим указом распорядился о начале ее работы. Эксперты утверждают, что ресурс значительно повысил общественную безопасность. В реестр включили данные о почти 150 тыс. федеральных офицерах и агентах. Сотрудники правоохранительных органов предоставили тысячи дисциплинарных досье разных лет. Соответствующие данные указаны в отчете Министерства юстиции.

По данным издания, Трамп отменил работу базы в рамках мер по сокращению размеров и расходов федерального правительства.

«Белый дом и Министерство юстиции отказались объяснять, почему они «вывели из эксплуатации» базу данных», — сообщила газета The Washington Post.

Эксперты негативно оценивают данное решение. В комментариях под материалом некоторые читатели обеспокоены выбранным курсом Трампа.

Ранее сообщалось, что республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН.