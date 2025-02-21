Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Группа республиканских сенаторов представила законопроект, согласно которому Соединенные Штаты Америки полностью покинут Организацию Объединенных Наций. Эта информация содержится в тексте документа, который разместили на сайте одного из инициаторов предложения сенатора Майка Ли.

В законопроекте подразумевается, что президент обязан официально прекратить членство США в ООН и всех связанных с ней органах, специализированных учреждениях, комиссиях и других организациях.

Среди предложений — прекращение финансовой поддержки ООН и ее агентств, введение запрета на повторное присоединение к организации без согласия сената, а также выхода страны из миротворческих операций под эгидой ООН.

По словам сенатора Ли в интервью Fox, ООН превратилась в «площадку для тиранов», которые «атакуют США и их союзников». Он отметил необходимость прекращения финансирования организации, которая, по его мнению, использует средства для подрыва интересов Вашингтона и укрепления противников.

Ли также выразил сомнение в достижениях ООН за годы работы, подчеркнув ее неэффективность в предотвращении войн и нарушений прав человека.

Ранее сообщалось, что США впервые с начала СВО не стали соавторами проекта резолюции ГА ООН по Украине.