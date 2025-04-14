В США закрылась фирма, в вертолете которой разбился шеф Siemens

Федеральное авиационное агентство США (FAA) в соцсети X проинформировало о прекращении работы компании New York Helicopter Tours, экскурсионный вертолет которой упал в реку Гудзон близ Манхэттена, сообщил РБК.

По данным издания, в четверг, 10 апреля, в авиакатастрофе погиб глава концерна Siemens. На борту экскурсионного вертолета он находился со своими родными, которым также не удалось выжить. Из сообщения FAA неясно, компания прекратила деятельность добровольно или соответствующее решение приняли чиновники.

По информации издания The New York Times, отозвать лицензию у компании сразу после трагедии призвал сенатор-демократ из Нью-Йорка Чак Шумер. Он призвал прекратить все полеты на время расследования. Политик также отметил важность проверить работу других компаний, которые предлагают аналогичные услуги. Журналисты попросили владельца фирмы прокомментировать информацию о закрытии. Майкл Рот от общения с корреспондентами отказался.

Ранее сообщалось, что в Сеть выложили последнее фото погибшей над Гудзоном семьи главы Siemens перед вылетом.