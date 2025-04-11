В Сеть выложили последнее фото погибшей над Гудзоном семьи главы Siemens перед вылетом

Агустин Эскобар, руководитель испанского филиала компании Siemens, и все члены его семьи трагически погибли в результате крушения вертолета в Нью-Йорке. Незадолго до рокового полета все они сделали фото на память, ставшее последним в их жизни. Снимок публикует телеграм-канал Baza.

На фотографии запечатлен момент, когда все члены семьи с радостью позируют перед отправлением в путь. На снимке видно Агустина Эскобара, главу испанского подразделения компании Siemens, его молодую жену и детей. Также в салоне присутствует пилот вертолета.

Напомним, телеканал CBS News передал информацию о том, что в Соединенных Штатах Америки вертолет упал в реку Гудзон неподалеку от города Джерси-Сити, который находится напротив Нью-Йорка. Это случилось примерно в 15:15 по местному времени в четверг, 10 апреля.

На борту в момент крушения вертолета, по предварительным данным, находились пять человек, включая детей.

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем микроблоге в соцсети Truth Social выразил слова сочувствия и поддержки близким и товарищам тех, кто погиб в авиакатастрофе. По его словам, министр транспорта США Шон Даффи и его команда проводят расследование для установления всех деталей произошедшей трагедии.