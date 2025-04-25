В Стамбуле начались закрытые переговоры России и Турции по Ближнему Востоку
РИА Новости: в Стамбуле начались переговоры России и Турции по Ближнему Востоку
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В Стамбуле начались переговоры России и Турции, посвященные теме Ближнего Востока, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Турецкий дипломатический источник рассказал, что консультации проходят в закрытом режиме.
«Начались в Стамбуле, в закрытом режиме», — сообщил собеседник агентства.
Источник в турецком МИД сообщил, что в рамках консультаций по ближневосточной теме представители Турции и России намерены обсудить ситуацию в Сирии и Палестине. По его информации, мероприятие посетит заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз. Из России в Стамбул должен был прибыть заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. В настоящее время официальные лица не предоставляют информацию о ходе двусторонних переговоров.
Источник ТАСС сообщил, что мнение России по ближневосточной теме для Турции считается авторитетным и уважаемым. По его информации, на встречу приглашены министры двух стран. Именно региональная повестка станет приоритетной в ходе обсуждений. Стороны смогут поделиться мнениями по ситуации в Сирии и Палестине. В четверг, 24 апреля, состоялись российско-турецкие консультации по ливийской проблематике, сообщили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что сын Эрдогана признался в любви к России и ее культурному богатству.