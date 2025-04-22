Сын Эрдогана признался в любви к России и ее культурному богатству

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билан Эрдоган открыто высказал свои чувства к России, отметив ее богатое природное и культурное наследие. В интервью ТАСС Эрдоган также признался , что очень любит русскую кухню.

Такой комментарий сын турецкого лидера дал в рамках Международного форума этноспорта, на который приехали представители из 39 стран. Он проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 20 апреля.

«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — сказал Билан Эрдоган.

Особое внимание Эрдоган уделил разнообразию русской кухни, отметив, что она насыщена влиянием множества этнических групп и культур. Сын турецкого президента подчеркнул, что кулинарные традиции, привнесенные тюркскими народами, значительно обогатили русскую кухню, делая ее ближе и понятнее для представителей тюркских народов.

Отдельно Билан Эрдоган высказался и о возможности стать президентом. Он подчеркнул, что не рассматривает продолжение карьеры в политике. Именно поэтому, подчеркнул Эрдоган, он уделяет много времени образовательным проектам.

Ранее сообщалось, что сын президента Турции Билан Эрдоган призвал вернуть Россию на Олимпийские игры.