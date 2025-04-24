В Стамбуле не прекращаются подземные толчки после землетрясения

По информации турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), после землетрясения последовали афтершоки, которые специалисты фиксируют до сих пор. Землетрясение произошло в среду, 23 апреля. Толчки были выявлены в Мраморном море у берегов Стамбула.

По данным издания, пострадали 236 человек. В городах открыли пункты временного размещения, где жителям предоставляют все необходимое. Жертв и критических разрушений нет. В четверг, 24 апреля, специалисты фиксируют толчки с интервалами в 5-10 минут. Жители уже спокойнее относятся к толчкам. Они не паникуют, но с целью предосторожности отходят на безопасное расстояние от зданий.

Сотрудники супермаркетов, расположенные в зоне толчков, рассказали, как пережили землетрясение в среду. По их словам, с полок падали бутылки. Было решено временно прекратить доставку товаров. На сегодняшний день услуга снова предоставлена для горожан. Проблем с ассортиментом нет.

«По официальным данным AFAD, зафиксировано более 200 афтершоков. В четверг самым сильным оказался толчок магнитудой 4,6, зафиксированный в 07.19 с эпицентром в Мраморном море, а также ночной удар в 04.20 магнитудой 4,1», — сообщило РИА Новости.

Ранее сейсмолог Жигалин определил опасность и последствия землетрясения в Стамбуле.