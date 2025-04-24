В Стамбуле не прекращаются подземные толчки после землетрясения
На западе Стамбула продолжаются подземные толчки после землетрясения
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Практически через сутки после землетрясения на западе Стамбула ощущаются подземные толчки, сообщило РИА Новости.
По информации турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), после землетрясения последовали афтершоки, которые специалисты фиксируют до сих пор. Землетрясение произошло в среду, 23 апреля. Толчки были выявлены в Мраморном море у берегов Стамбула.
По данным издания, пострадали 236 человек. В городах открыли пункты временного размещения, где жителям предоставляют все необходимое. Жертв и критических разрушений нет. В четверг, 24 апреля, специалисты фиксируют толчки с интервалами в 5-10 минут. Жители уже спокойнее относятся к толчкам. Они не паникуют, но с целью предосторожности отходят на безопасное расстояние от зданий.
Сотрудники супермаркетов, расположенные в зоне толчков, рассказали, как пережили землетрясение в среду. По их словам, с полок падали бутылки. Было решено временно прекратить доставку товаров. На сегодняшний день услуга снова предоставлена для горожан. Проблем с ассортиментом нет.
«По официальным данным AFAD, зафиксировано более 200 афтершоков. В четверг самым сильным оказался толчок магнитудой 4,6, зафиксированный в 07.19 с эпицентром в Мраморном море, а также ночной удар в 04.20 магнитудой 4,1», — сообщило РИА Новости.
Ранее сейсмолог Жигалин определил опасность и последствия землетрясения в Стамбуле.