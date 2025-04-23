Сейсмолог Жигалин определил опасность и последствия землетрясения в Стамбуле

Текущий год начался с больших землетрясений, и в сейсмических процессах на территории Турции тоже все неспокойно. По словам сейсмолога Александра Жигалкина, сегодняшнее землетрясение в Стамбуле может стать не единственным в череде ударов стихии. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что бывают короткие землетрясения, во времени не очень протяженные, а существуют именно неуспокоившиеся. В Турции наблюдались весьма серьезные подвижки земных плит, и продолжаться это станет достаточно долго с определенной периодичностью. В связи с этим сейчас необходимо ждать, когда напряжение, которое перешло в указанное землетрясение, сойдет на нет.

По мнению сейсмолога, это может занять довольно большой срок аналогично фукусимскому землетрясению, когда после катастрофического землетрясения в марте 2011 года подземные толчки в регионе фиксировали до ноября. Так, в Турции тоже существует вероятность повторных землетрясений в течение полутора месяцев.

Ранее туристам рассказали, ждать ли землетрясений в Турции на майские праздники.