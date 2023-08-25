В Ставрополье бездомная собака изуродовала лицо девочки

Жительница Ставропольского края рассказала о трагедии, которая произошла с ее дочерью во время прогулки с домашним питомцем, сообщает newstracker.ru .

Десятилетняя девочка пошла гулять с собакой в местный парк, который расположен недалеко от дома. Во время прогулки дворовая собака начала вести себя агрессивно по отношению к домашнему питомцу. Девочка решила взять собаку на руки и начала бежать домой. Уличный пес набросился и искусал ребенка.

Собака искусала лицо девочки. Школьнице наложили швы. Возможно, придется делать пластическую операцию. Теперь ребенок прошел курс уколов. Девочке запрещено вести активный образ жизни, исключены физические нагрузки.

Мать пострадавшего ребенка возмущена реакцией местных жителей. Она рассказывает, что девочка кричала и звала на помощь. В парке было много людей, но никто не предпринял попытку спасти ребенка. Единственная, кто хоть что-то дела, - это подружка девочки, которая самостоятельно не смогла бы отогнать разъяренную собаку.

С проблемой бездомных собак столкнулись жители под Волгоградом. Животные не кидаются, но ведут себя агрессивно. Раз они чепированные, то вывести их местная администрация может тогда, когда собака накинется.