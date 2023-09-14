В Ставрополье из бюджета РФ потратят 12,5 млн рублей на закупку корма служебным собакам

Чтобы обеспечить питанием служебных собак МВД Ставрополья, ведомству необходимо выделить из бюджета около 12,5 миллиона рублей, сообщает newstracker.ru .

14 сентября на аукционе определят, какая компания предоставит питание служебным собакам стоимостью 12,5 миллиона рублей. Планируется закупка годового объема корма для взрослых собак и щенков.

Партия должна быть разделена на две части. Первую поставку важно предоставить МВД в марте 2024 года, а вторую – в октябре. Деньги будут взяты из федерального бюджета.

Издание отмечает, что средняя стоимость корма за один килограмм, исходя из предложений МВД, составляет 325 рублей. К корму есть ряд требований, начиная от внешнего вида и завершая его составляющими компонентами. Так, каждая частица в корме должна быть выполнена в форме крокет.

«Корм должен состоять из протеинов (мясо птицы), углеводов (рис или пшеница), жиров животного или растительного происхождения, или рыбьего жира, растительной клетчатки (овощи или фрукты, или травы), витаминов, минеральных веществ», — говорится в задании.

Обязательное условие – сбалансированность: должны быть учтены все пропорции белков, жиров и углеводов. Еще одно требование – наличие пищевых волокон для лучшего пищеварения, микроэлементов и витаминного комплекса.

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