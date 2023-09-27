В Ставропольском крае во время ссоры муж задушил жену, которую сначала избил ногами

В Ставропольском крае супруг в момент ссоры с женой задушил женщину. Максимальный срок лишения свободы, который суд может назначить за подобное нарушение закона, - 15 лет, сообщает newstracker.ru .

Убийство произошло в ночное время суток на улице в селе Александровское. Супруги начали ругаться. Сначала мужчина избил жену. Она упала, а он продолжал наносить удары ногами. Потом муж задушил жену и скрылся с места преступления.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия: сбор доказательств и опрос подозреваемого. После материалы передадут в суд.

Ранее мы рассказывали о жителе Томской области, который убил свою сестру, племянника и мать. Предположительно причиной ссоры стало разбирательство, кому достанется наследство. В порыве ярости мужчина расстрел всех из автомата Калашникова. Парадоксально то, что теперь он остался единственным законным наследником, поэтому даже при условии заключения в колонии на пожизненный срок, сможет стать собственником жилья.

Если суд сможет доказать, что причиной убийства стали именно претензии в отношении разделения наследства, то государство вправе изъять жилье. Таким мнением поделился адвокат Геннадий Нефедовский.