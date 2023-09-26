«Это билет в один конец»: выяснилось, получит ли наследство житель Томской области, убивший свою семью

В Томской области местный житель убил мать, сестру и племянника, споря о наследстве. По информации следствия, в ходе ссоры 53-летний задержанный взял автомат Калашникова и застрелил из него свою 76-летнюю мать, 47-летнюю сестру и ее 17-летнего сына.

Как рассказал адвокат Геннадий Нефедовский, подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

«Ему пожизненное дадут за убийство троих человек, если не признают невменяемым. А это уже билет в один конец. Через 25 лет можно будет подать на условно-досрочное освобождение или помилование, но практики пока такой нет», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается самого предмета спора, уверен собеседник, наследство достанется именно ему, так как он — наследник по закону.

«Но здесь будут выяснять причины убийства. Государство, конечно, может попытаться лишь его наследства через суд и все забрать в госсобственность, но если он начнет говорить, что совершил преступление из личной неприязни, а не из-за наследства, шансы получить имущество у него есть», — уверен Нефедовский.

А вот вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов напомнил, что в этой семье могли быть и другие наследники.

«В данном случае для целей применения наследственного законодательства важно то, имелись ли у наследодателя иные наследники по закону, помимо участников комментируемой истории. В случае, если таковые имеются, данные лица вправе претендовать на имущество, а также признать сына погибшей женщины недостойным наследником в судебном порядке», — уточнил Кузнецов.

Ранее мы сообщали, что мать бойца СВО вступила в битву с бывшим за наследство сына.