В Ставропольском крае возле АЗС вспыхнул бензовоз

В Ставропольском крае на автозаправочной станции, расположенной на дороге Новоселицкое — Александровское, в субботу, 21 сентября, ориентировочно в 21.30 загорелся бензовоз, сообщил телеграм-канал «112».

Бензовоз находился вблизи автозаправочного комплекса. Огонь частично перекинулся на АЗС. Пламя также повредило несколько автомобилей, которые находились вблизи очага возгорания. Сообщается, что на место происшествия прибыли огнеборцы.

Канал опубликовал видео инцидента. Пламя достигает нескольких метро в высоту. Огонь распространился на постройки, которые расположены на территории АЗС. Сама автозаправочная станция на данный момент не пострадала. В настоящее время в официальных канал МЧС информации о происшествии нет.

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