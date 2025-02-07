В Ставропольском крае выросла стоимость проживания в гостиницах

Согласно анализу издания, стоимость проживания выросла в номерах любого класса. В среднем рост стоимости составил от 3% до 5%. Цены анализировали за текущую и прошлую неделю. Так, провести в сутки в трехзвездочном отеле можно при условии, если внести оплату в размере 1980 руб. (с каждого гостя). Номер в однозвездночной гостинице или мотеле обойдется в 1810 руб. За проживание в более элитном номере гость заплатит 3010 руб.

Издание отметило, что одно из бюджетных вариантов проживания во время отдыха — хостел. Сутки в таком номере оценены в 900 руб. За ночь в гостинице с двумя звездами администрация выставит счет в размере 1640 руб. Все цены указаны из расчета на одного человека.

Ранее сообщалось, что жители Башкирии неоднозначно оценили введенный с 1 января туристический налог.