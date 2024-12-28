В столице Финляндии произошло самое мощное землетрясение в истории города

В Хельсинки в день католического Рождества было зафиксировано самое мощное в истории города землетрясение, сообщил телеканал Yle со ссылкой на сейсмологов.

Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен рассказал телеканалу, что магнитуда землетрясения достигла показателя 1,1. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр присвоил землетрясению магнитуду 1,8. Согласно данным Yle, в финляндской столице ранее не было отмечено столь мощного землетрясения. Толчки одновременно зарегистрировали в трех районах города.

Согласно данным канала, эксперты устанавливают причины землетрясения. На данный момент специалисты не могут сообщить хотя бы предварительные итоги исследования. Известно лишь то, что они исключают техногенный характер явления. Сейсмолог Вейкколайнен поделился предположением, что землетрясения на территории страны могут быть спровоцированы процессами, происходящими в Атлантическом океане, в горном массиве и земной коре.

Ранее президент Финляндии заявил о возможности мобилизации 280 тыс. человек.