В столице Нигера формируют добровольческие отряды на случай атаки со стороны ЭКОВАС

Вице-президент Объединения за возрождение и реформу (RER Sabon-Tashi) Умару Сиссе Булькассум рассказал агентству «РИА Новости», что в столице Нигера молодые люди формируют дружинные отряды.

Вступить в такой отряд может каждый желающий на добровольной основе. Формирования организуют с целью защиты. Молодые люди должны уметь противостоять группировке стран ЭКОВАС в случае, если они решат атаковать мятежников в Нигере. Дежурство проходит круглосуточно. Молодые люди объединяются группами, чтобы следить за обстановкой в городе. В каждом регионе назначены «губернаторы», которые пойдут первыми в атаку в случае такой необходимости.

«Мы видели, что ЭКОВАС устроили в Сьерра Леоне и в других странах. Чтобы у нас такого не было, люди поддерживают армию. Даже в рядах бывшей правящей партии «Партия за демократию и социализм Нигера» есть люди, которые поддерживают армию», - рассказывает вице-президент Объединения за возрождение и реформу (RER Sabon-Tashi) Умару Сиссе Булькассум

Вице-президент Объединения за возрождение и реформу также отметил, что своими действиями мятежники хотят продемонстрировать всему миру, что готовы к контакту с каждой страной. Люди больше не хотят жить под колонией единственной страны – Франции. Они стремятся к независимости.

«Есть те, что ходят с российским флагом- они это делают, чтобы продемонстрировать своё нежелание продолжать сотрудничество с Францией… Они против монополии. Они хотят, чтобы наша страна могла сотрудничать со всеми», - отметил Умару Сиссе Булькассум

Ранее мятежники заявили, что французские военные атаковали бойцов нацгвардии и нарушили воздушное пространство. Это стало поводом для повышения уровня угрозы. Подобными полномочиями наделен нацсовет по защите отечества, который образовался сразу после проведения госпереворота.