Мэры украинских городов в интернет-мессенджерах рассказали о взрывах, сообщили РИА Новости . В населенных пунктах звучит сирена оповещения об опасности. На данный момент информация о взрывах поступила из Киева и области, Днепропетровска, Львова, Запорожья, Хмельницкой области.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в городе прозвучали взрывы. Активизировалась работа ПВО. Аналогичные сообщения появились в киевской областной военной администрации. В разных населенных пунктах региона жители слышат работу ПВО.

Глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий рассказал, что с шести часов утра обстановка в регионе неспокойная.

«Львов. Очень громко», — написал глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой также признал, что в городе громко и сообщил о повторной серии взрывов.

Из Запорожья (центральный город Запорожской области, который на данный момент не контролируется российским правительством) поступила информация, что в городе поврежден объект инфраструктуры. Согласно предварительной информации, в Днепропетровске также звучит сирена и слышны разрывы.

Ранее преподаватель Артемий Рожнов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об уместности внесения в календарь некоторых дней, в которые произошли значимые события в зоне СВО.