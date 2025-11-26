В сугробе и без связи: врачи скорой помощи сами ждали помощь четыре часа

Жители Таштагольского муниципального округа проинформировали в соцсетях об инциденте с машиной скорой помощи, которая застряла в снегу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Редакция издания для уточнения информации направила запрос в региональный МЧС.

По информации пользователей соцсетей, медиков вызвали в поселок муниципалитета. Пациент сообщил о плохом самочувствии. Однако вернуться обратно врачи уже не смогли: автомобиль скорой помощи забуксовал. На данном участке дороги отсутствует сигнал мобильной связи.

По данным очевидца, автомобиль скорой помощи должен был вернуться после вызова в больницу около двух часов ночи. Свидетель снял на видео, как автомобиль остался в большом сугробе. Предположительно, спасатели эвакуировали фельдшера и пациента.

«Оператор сообщил о потери связи только в 6 утра», — поделился очевидец.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что водителя сразу не эвакуировали. За ним прибыли на снегоходе. Удалось ли вытащить из сугроба автомобиль, не сообщается. В настоящее время в МЧС Кузбасса на запрос «Сибдепо» не ответили.

