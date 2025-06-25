В Сургуте после странных хлопков во дворе дома полиция задержала мужчину

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован момент задержания мужчины в Сургуте, сообщил muksun.fm. В главном управлении МВД России по ХМАО корреспонденту издания рассказали, что мужчина доставлен в отделение полиции.

По информации издания, детальных комментариев в региональном управлении МВД редакции не предоставили.

«Гражданин доставлен в отдел полиции, проводится проверка», — ответили в пресс-службе управления МВД России по ХМАО корреспонденту Muksun.fm.

В настоящее время можно составить предварительную картину происшедшего по постам в соцсетях. Жители Сургута услышали звуки, похожие на хлопки. Предположительно, задержанный взрывал петарды. Однако многие горожане не согласны с таким мнением. Они считают, что звук был нетипичным для петард. Кроме того, из-под машин валил дым, сработала сигнализация. Жильцы сообщили о происшедшем в полицию.

Правоохранители прибыли на место происшествия. Мужчина отказывался проследовать вместе с сотрудниками правоохранительных органов, пытался в телефонном режиме связаться с адвокатом и не реагировал на просьбы. После словесной перепалки правоохранители применили силу. Этот момент сняли на видео. Горожане, которые не присутствовали во дворе, посчитали действия правоохранителей жесткими.

«Как обычно, начали снимать не с самого начала, а только задержание. Сотрудники полиции с ним сначала разговаривали и предлагали проехать в отделение для разбирательства. Но он пошел в штыки», — прокомментировала очевидица.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали троих россиян за попытку диверсии в Бердянске.