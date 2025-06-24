В Бердянске пытались устроить диверсию: задержаны трое россиян
На Запорожье задержали троих россиян за попытку диверсии в Бердянске
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В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали троих граждан России, подозреваемых в попытке совершить диверсию в Бердянске, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что злоумышленники направлялись к объекту газораспределительной сети, намереваясь осуществить на нем взрыв.
При задержании на месте происшествия и по адресам проживания диверсантов правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) и компоненты, предназначенные для его изготовления.
В ФСБ акцентирует внимание на активной деятельности украинских спецслужб, которые, по словам правоохранителей, используют социальные сети и мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp*, для вербовки граждан России.
В ведомстве подчеркнули, что вербовщики привлекают доверчивых россиян для осуществления преступлений, связанных с террористической деятельностью, обещая большие гонорары.
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении задержанных в Бердянске уголовное дело по статьям, предусматривающим покушение на диверсию, а также незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств группой лиц по предварительному сговору.
Ранее сообщалось, что в Татарстане задержан планировавший по заданию Киева теракт на нефтекомплексе.
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