В Свердловской области задержали женщину по подозрению в убийстве сына: скрывалась 15 лет

В Боготоле в 2008 году нашли тело восьмимесячного ребенка, который умер от обморожения. Спустя 15 лет сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мать, которая стала причиной гибели мальчика, сообщает newkhakasiya.online .

В марте 2008 года местный житель обнаружил труп ребенка. Установить тогда, кто был его матерью, не получилось. Невозможно было найти отца.

Предполагается, что женщина оставила ребенка на морозе. Когда он умер, перевезла его на санках на пустырь. После преступления села в автобус и уехала в Свердловскую область. В Боготоло женщина больше не возвращалась.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. Она отказывается давать показания. Находится под стражей в Красноярске. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что у женщины есть двое детей пяти и шести лет. С матерью ребята не проживают. Их воспитанием занимается мать мужчины, от которого задержанная родила. В официальном браке женщина ни разу не состояла. Кто является отцом убитого восьмимесячного ребенка, до сих пор неизвестно.

Ранее стало известно, как жительнице Норильска удалось 20 лет скрывать от мужа, что она похоронила падчерицу, которую убила по неосторожности.