В Свердловском суде осудили мужчину, который убил двухлетнюю дочку сожительницы

В Свердловской области суд вынес приговор об убийстве ребенка, которому было два года. Инцидент произошел в мае 2023 года. После сбора доказательной базы сотрудники правоохранительных органов отправили материалы для рассмотрения в Свердловский суд, сообщает tagilcity.ru .

Мужчине назначили 17 лет пребывания в колонии строгого режима. Свою вину осужденный признал. Он попросил прощения у родственников убитой девочки.

Мужчина жил с женщиной, у которой был маленький ребенок. Сожительница ненадолго ушла из дома и попросила его присмотреть за ребенком. Двухлетняя девочка сильно кричала, что раздражало мужчину. Он хотел отдохнуть. Отчим закрыл рукой лицо ребенку, чтобы девочка перестала плакать и кричать. Руку мужчина не убирал до тех пор, пока ребенок не скончался. Трагедия произошла в Березовском.

Ранее стало известно и гибели 12-летнего мальчика в Красноярском крае. Предполагается, что подростка убил топором его ровесник. Не исключено, что ему помогал отчим. Ведется расследование. Тело подростка было найдено в реке.