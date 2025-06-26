В свой день рождения умер советский и белорусский режиссер Валерий Рыбарев

В свой день рождения в возрасте 86 лет умер советский и белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев, сообщил телеграм-канал Союза кинематографистов РБ.

В сообщении указано, что прощание состоится в пятницу, 27 июня. Родным и близким выразили слова соболезнования. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР останется в памяти и сердцах представителей союза, отмечено в сообщении.

«Скорбим вместе с родными», — отмечено в сообщении.

Режиссер из жизни ушел в Минске, сообщил телеграм-канал ONT NEWS. Валерий Павлович длительное время болел. Диагноз сценариста не указан. Отмечено, что молодежная драма «Меня зовут Арлекино», снятая им в 1988 году, собрала 41,9 млн зрителей за год проката. Фильм стал самым кассовым за всю историю белорусского кино.

ТАСС обратил внимание, что режиссер ушел из жизни в свой день рождения. Образование по специальности «режиссерское отделение» уроженец Саратова получил в Ленинграде. Многие его работы получали зрительское признание. В их перечне — «Тонежские бабы», «Чужая вотчина» и «Свидетель». В 2022 году режиссер принимал участие в работе над фильмом «Прикованный». Это был успешный проект, реализованный при сотрудничестве российских и белорусских деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что скончался известный советский актер Гуж Манукян.