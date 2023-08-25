В Таганроге устроят выставку на месте падения украинской ракеты

Здание Таганрогского художественного музея пострадало вследствие обстрела со стороны ВСУ. У жителей города будет возможность оценить нанесенный ущерб, сообщает rostovgazeta.ru .

28 августа состоится выставка в здании Таганрогского художественного музея, который существенно пострадал вследствие атаки со стороны ВСУ. Организаторы подготовили афиши. На фото изображено обрушенная часть здания. Видно, что осколки сбивали ветки деревьев. Одну стену полностью снесло ударной волной.

Внутри здания творится хаос: выбитые стекла и рамы, разбросанные кирпичи. Администратор мероприятия призывает не приходить людям, которые слишком впечатлительные. Не стоит посещать выставку и детям.

Выставка приурочена событиям месячной давности. 28 июля в Таганроге прозвучал взрыв. Позже стало известно, что украинцы переоборудовали ракету, которую запускают с ПВО. Следователи возбудили уголовное дело. Погибших не было, но многие жители обращались в медицинские учреждения из-за осколочных ран. В зданиях выбило стекла. В тот день Украина выпустила еще несколько таких снарядов по городам Ростовской области. ПВО РФ сумели отразить атаки.