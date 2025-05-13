В Таллине задержали несовершеннолетних вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат»
В Таллине задержали осквернителей памятника «Бронзовый солдат»
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Начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер проинформировала о задержании вандалов, которые осквернили памятник советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат», сообщил портал Delfi.
По информации Тоатер, сотрудники правоохранительных органов установили личности вандалов. В настоящее время они задержаны.
«Речь идет о несовершеннолетних», — заявила она порталу Delfi.
Ранее в полиции заявили, что злоумышленников было двое. Правоохранители в субботу, 10 мая, обратили внимание на надписи, нанесенные белой краской на памятный монумент. На следующий день специалисты провели очистку памятника от надписей. Подобный инцидент происходит не в первый раз. Памятник уже неоднократно становился поводом для разбирательств.
По информации ТАСС, ранее памятник располагался в центре города. Со временем правительство приняло решение о переносе монумента на территорию Военного кладбища. Изначально памятник установили в 1947 году. Его появление приурочили памяти советских воинов, которые освободили горожан от фашистских захватчиков. Рядом находилась братская могила.
Ранее сообщалось, что Эстония поставила рекорд по оттоку россиян из страны.