В Таллине задержали несовершеннолетних вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат»

По информации Тоатер, сотрудники правоохранительных органов установили личности вандалов. В настоящее время они задержаны.

«Речь идет о несовершеннолетних», — заявила она порталу Delfi.

Ранее в полиции заявили, что злоумышленников было двое. Правоохранители в субботу, 10 мая, обратили внимание на надписи, нанесенные белой краской на памятный монумент. На следующий день специалисты провели очистку памятника от надписей. Подобный инцидент происходит не в первый раз. Памятник уже неоднократно становился поводом для разбирательств.

По информации ТАСС, ранее памятник располагался в центре города. Со временем правительство приняло решение о переносе монумента на территорию Военного кладбища. Изначально памятник установили в 1947 году. Его появление приурочили памяти советских воинов, которые освободили горожан от фашистских захватчиков. Рядом находилась братская могила.

Ранее сообщалось, что Эстония поставила рекорд по оттоку россиян из страны.