Эстония поставила рекорд по оттоку россиян из страны

За 2024 год в Эстонии зафиксирован исторический рекорд по тому количеству россиян, которые въезжают в страну, и тому числу, что покидают ее. Об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на данные, которые обнародовал Кристьян Эрик Лоик, аналитик эстонского Департамента статистики. Судя по ним, в Эстонию за весь 2024 год въехало всего 600 россиян. Это втрое меньше, чем за пять лет до этого, в 2019 году. Одновременно из страны выехало гораздо большее число граждан РФ, чем въехало в нее. Точно такие же тенденции наблюдаются и в отношении украинцев. Страну покинуло на протяжении года более 4 тыс. граждан Украины.

Коснулся отток людей и собственно граждан этой страны. Ее впервые за последние четыре года покинуло больше людей, чем въехало в нее. Традиционно высок отток подданных в Финляндию, туда направляется до половины всех отъезжающих эстонцев. Также очень популярны для выезда Британия, Россия, ФРГ и Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии собрались развернуть военный объект в Нарве, на самой границе с РФ. Глава эстонского Генштаба Карус заявил о намерении обеспечить постоянное присутствие военных подразделений в этом городе и сделать пребывание военнослужащих в городе обыденным явлением.