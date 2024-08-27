В Татарстане намерены разрешить официальный обмен крипты через обменники

Депутаты Татарстана активно работали над внесением правок в новый закон о майнинге, который начнет работать в России в рамках эксперимента с 1 сентября. В республике могут появиться точки обмена, где россияне будут официально покупать или продавать криптовалюту, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Татарстан — площадка, которая подходит для эксперимента с криптовалютой. Таким мнением поделился депутат Айрат Фаррахов. Введение закона позволит на практике выявить недоработки, чтобы он начал эффективно работать во всех регионах РФ. Согласно прогнозам экспертов, уже через год налоговые отчисления республики от криптоиндустрии достигнут порядка 50 млрд руб.

«Мы предлагаем создать биржу на территории республики и майнингового оператора, который официально будет приобретать криптовалюту за рубли у майнеров», — сообщил KazanFirst идеолог и основатель казанского криптополигона Яков Тенилин.

Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов уверен, что введение криптовалюты поможет России снизить давление от западных санкций. Экономика окончательно перестанет зависеть от международных платежных систем, в частности, от Swift. Однако важно понимать, что расплачиваться криптовалютой Банк России не разрешит. Ранее россияне имели право покупать крипту. В этом плане сфера их возможностей не расширится. Закон ориентирован на упрощение трансграничных платежей. Аналитик Степанов отметил, что в законопроекте есть много запретов. Так, рекламировать криптовалюты запрещено.

«Это накладывает определенные ограничения на получение информации гражданами. Они будут пользоваться непроверенными источниками и столкнутся с мошенническими схемами», — уверен эксперт.

Аналитик пояснил, что криптовалюта — это такой же товар, как золото. Как только россияне поймут прибыльность, начнут инвестировать. Однако риски большие. Так, международный опыт использования крипты неоднозначный.

Ранее сообщалось, что интегрированная в Telegram криптовалюта Toncoin резко упала в цене.