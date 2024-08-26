Криптовалюта Toncoin, интегрированная в Telegram, резко упала в цене

Криптовалюта Toncoin, которая продается в Telegram, упала в цене практически на пятую часть. Теперь она стоит на 19,5% меньше, чем ранее. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили аналитики площадки Binance.

Около трех часов дня по московскому времени стоимость валюты обвалилась до рекордных $5,47, к вечеру поднялась до $5,6.

Toncoin начал терять в цене сразу после появления новостей о задержании Павла Дурова, за первый час валюта подешевела на 15%.

Отмечается, что предприниматель Дуров не причастен к созданию токена, т.к. суд США запретил команде программиста выпускать криптовалюту. Toncoin владеют независимые разработчики.

Ранее сообщалось о том, что государственные сайты Франции перестали работать из-за атаки хакеров. Под удар попали сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, портал правительства и другие интернет-ресурсы. К настоящему моменту доступ возобновлен лишь к части из них.