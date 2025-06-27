В Татарстане по делу об участии в террористической организации задержали женщину

В пресс-службе управления ФСБ по республике Татарстан проинформировали о задержании женщины, в чьей квартире проводили агитационные собрания с целью пропаганды принципов террористической организации, сообщил ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что женщина была участницей одной из международных террористических организаций, деятельность которой запрещена на территории РФ. Сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанная принимала участие в незаконных агитационных собраниях. Участники сообщества собирались по адресу ее проживания. На подобных встречах распространялись идеи радикального ислама и террористические призывы.

В пресс-службе проинформировали о возбуждении уголовного дела. Предполагается, что участники знакомились с экстремистской литературой, распространение которой запрещено на российской территории. Организаторы во время мероприятий пополняли организацию новыми участниками. В настоящее время оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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