Жителя Крыма задержали за сбор данных для СБУ

В Крыму задержали местного жителя, который подозревается в сборе данных для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил ТАСС.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили у задержанного тайник, в котором хранилась взрывчатка массой свыше 1 кг. Также в рамках расследования у крымчанина нашли значительное количество информации, связанной с транспортной инфраструктурой полуострова и расположением российских воинских частей.

По предварительным данным, 42-летний житель Симферопольского района через мессенджер сотрудничал с украинскими кураторами. Для них он собирал, а позже — передавал им разведывательные данные.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Задержанный заключен под стражу решением Киевского районного суда Крыма.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала главу администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлию Логвиненко за взятку.