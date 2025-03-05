Baza: военный в Рязанской области жестоко убил двух мужчин

Военнослужащий в Рязанской области задержан по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным журналистов, все случилось вечером 4 марта: подозреваемый 46-летний военный ехал на «Ладе Гранта» по шоссе М-5 Москва-Челябинск в районе Рязанской области. Подозреваемый был пассажиром, но во время поездки завязался конфликт, и в итоге военный зарезал другого пассажира (тоже военнослужащего) и водителя, выкинул их тела и поехал по своим делам.

Тела были обнаружены на обочине, на шее и голове виднелись колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее также стало известно о том, что тело актера Милокостого пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружили.