В Тбилиси зондеры закидали экс-президента Грузии Зурабишвили яйцами

Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами, когда она находилась в тбилисском международном аэропорту, сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

По данным телекомпании, экс-президент стала жертвой зондеров — группа анонимных активистов. Общественники закидали ее яйцами, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Сообщается, что к политику неожиданно подбежали неизвестные люди. Они обкидали ее яйцами и скрылись с места происшествия.

По информации телеканала, ранее неизвестные люди поступили аналогично по отношению к лидеру оппозиционной партии «За Грузию» Георгию Гахарию. Параллельно выкрикивали различные непристойные слова. Например, называли политика предателем и «беспринципным человеком». Политик также вернулся с Мюнхенской конференции.

Отметим, что в Мюнхене проходит конференция по безопасности. Пострадавшие от действий зондеров политики присутствовали на мероприятиями. Они проводили ряд встреч с европейскими политиками, в ходе которых рассказывали об отклонении Грузии от демократического курса развития.

Ранее сообщалось, что экс-премьера Грузии Гахарию закидали яйцами по прилете в аэропорт Тбилиси.