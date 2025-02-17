Экс-премьера Грузии Гахарию закидали яйцами по прилете в аэропорт Тбилиси
Экс-премьера Грузии Гахарию забросали яйцами по прилете из Мюнхена в Тбилиси
Фото: [flickr.com]
В аэропорту Тбилиси произошел инцидент с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, который возглавляет оппозиционную партию «За Грузию». Телеграм-канал «Sputnik Грузия» сообщил, что чиновника забросали яйцами.
Данный эпизод произошел после возвращения политика в Грузию с конференции по безопасности, состоявшейся в Мюнхене с 14 по 16 февраля. На видео, которое появилось в интернете, видно, как неизвестные люди бросили в Гахарию несколько яиц, после чего он покинул это место и ушел в другую сторону.
Ранее сообщалось, что глава Мюнхенской конференции Хойсген разрыдался в прямом эфире из-за Вэнса.