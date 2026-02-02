В телефоне и мессенджере: что нашли полицейские у 16-летнего студента техникума во время проверки

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу установили, что 16-летний житель Мысков осуществлял поиск информации об организации, признанной в РФ террористической, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной полиции.

Сотрудники установили, что несовершеннолетний россиянин интересовался провокационным контентом в период с марта по декабрь 2025 года. Участник местного техникума сохранил символику и атрибутику организации на своем телефоне и в одном из мессенджеров. Сотрудники правоохранительных органов составили в адрес нарушителя протокол.

«Полицейские составили в отношении нарушителя протокол по ст. 13.53 КоАП РФ "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен"», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, в ситуации разбиралась комиссия по делам несовершеннолетних Мысковского городского округа. Сотрудники на основании собранных доказательств назначили подростку наказание в виде выплаты штрафа размером 3 тыс. руб. Штраф будет взыскан с законного представителя несовершеннолетнего.

