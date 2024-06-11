В Тюмени мужчина бросался на проезжающие мимо автомобили и залез на крышу грузовика
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Тюмени неизвестный мужчина бегал по проезжай части и бросался на автомобили. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, сообщает nashgorod.ru.
Видео появилось в одном из местных каналов в Телеграм. Мужчина вел себя неадекватно. Сначала он бегал по дороге и бросался на мимо проезжающие автомобили. Затем он заметил припаркованный небольшой грузовик с открытым верхом для перевозки различных предметов. Он залез на крышу автомобиля. Водитель и прохожие пытались уговорить неизвестного покинуть транспортное средство, но на просьбы он не реагировал.
Очевидцы пригласили сотрудников правоохранительных органов.
«Просидел он там, как минимум, 40 минут», — сообщили очевидцы происшествия.
Редакция направила запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Сотрудники сообщили, что представители полиции прибыли на место происшествия. Подозрительного гражданина направили в больницу.
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