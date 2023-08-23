В Тюмени труп выпавшей из окна девушки неизвестные раздели до трусов

Megatyumen.ru сообщает, что 22 августа из окна многоэтажного дома в Тюмени выпала девушка. Очевидцы сообщают о странностях, которые происходили после несчастного случая.

«Вызов поступил в 21:03. Медики констатировали смерть пациента», – сообщили изданию Megatyumen.ru в департаменте здравоохранения Тюменской области

Один из местных жителей сообщает, что девушка погибла моментально. Медики могли лишь констатировать смерть. По непонятным причинам труп лежал на асфальте еще на протяжении двух часов. Сначала его прикрыли, потом полиэтиленовую накидку убрали. А после девушку раздели до трусов.

Очевидец предоставил изданию фото, которые сделал. Действительно, на первом снимке девушка в одежде темного цвета. На втором – в трусах практически в той же позе, уже ничем не прикрытая. Очевидец отмечает, что во дворе еще находились люди, играли дети.

Правоохранительные органы будут разбираться в причинах гибели. Предполагается, что девушка выпала из окна с третьего этажа во время ссоры с молодым человеком.

В начале августа в Тюмени из окна многоэтажного дома выпала девушка. На место инцидента приехали медики. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии, но была жива. Ее направили в реанимацию.