СМИ: украинский комбат бесследно пропал после ссоры на командном пункте

Командующий батальоном ВСУ пропал в феврале под Авдеевкой после разговора на повышенных тонах на командном пункте, сообщает Associated Press.

Имя пропавшего офицера намеренно не разглашается.

По данным агентства, это произошло на следующий день после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. На командном пункте между офицерами состоялся напряженный разговор. После него комбат с двумя бойцами уехал на машине.

Позже тело одного солдата было найдено с огнестрельными ранениями. Куда делись комбат и еще один военнослужащий, установить так и не удалось. В публикации приводится заявление украинских властей о том, что пропавший офицер не обладал секретной информацией.

Associated Press назвало причины бегства украинской армии из Авдеевки. По мнению опрошенных агентством солдат ВСУ, одной из ключевых стала некомпетентность руководства.