В Тюмени жители общежития избили беременную женщину: Глава СК ждет результатов проверки

В тюменском общежитии избили беременную женщину на глазах у ее детей. Она рассказала об инциденте в социальных сетях, переживая, что соседи могут остаться безнаказанными. Глава СК Александр Бастыркин проинформирован о проблеме. Он требует от местных сотрудников правоохранительных органов провести тщательную проверку и привлечь к ответственности виновных, сообщает nashgorod.ru .

Соседи по общежитию часто конфликтовали из-за бытовых вопросов. В ночь с 30 на 31 октября произошла очередная ссора. Три женщины начали избивать беременную соседку. В помещении находились дети пострадавшей, которые стали невольными свидетелями.

Беременная просила не бить по животу. Агрессивные женщины сказали, что могут сделать ей бесплатно аборт. Соседи не реагировали на конфликт. Один раз только вышла женщина, которая является матерью нападающих. Она не пыталась остановить драку. На данный момент развитие событий можно восстановить только со слов потерпевшей.

Потерпевшая сообщила в социальных сетях об избиении. Пост быстро набрал много просмотров. Резонансная история дошла до главы СК. Потерпевшая сообщает, что проживает в общежитии два года. Периодически были конфликты, но до такой драки дело не доходило.

Иерей Филипп Ильяшенко рассказал, почему женщина не должна делать аборт. Значение не имеет, стала ли новость о беременности неожиданной или же было совершено изнасилование. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».