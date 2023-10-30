«Церковь способна помочь»: российский священник призвал женщин не делать аборты даже после изнасилования

В Госдуме обсудили инициативы по ограничению абортов, представленные РПЦ и медиками. Наиболее активно дискутируют в Сети по поводу предложения сократить срок для прерывания беременности, наступившей после изнасилования, с 22 до 12 недель.

Иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе объяснил нам, почему аборты неприемлемы даже в ситуациях, когда девушка стала жертвой преступления.

«Аборт — это узаконенное убийство. Причем убийство самого беспомощного существа и тем человеком, от которого он полностью зависит. Даже новорожденный ребенок способен жить без матери, но находящемуся в утробе этого не дано. В этом есть величайшее преступление и абсурд нашей жизни», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

То же, по словам священника, касается и детей, зачатых путем изнасилования. Найти оправдание такому поступку со стороны мужчины нельзя, но он все равно не должен становиться поводом для еще большего греха, отметил иерей.

«Независимо от того, как зародилась жизнь, отбирать ее нельзя. Все меры, которые направлены на то, чтобы преодолеть возможность убийства, нужны и верны. У общества, которое совершает убийства и согласно с этим, будущего нет», — выразил свое мнение священнослужитель.

Если же у девушки, забеременевшей после изнасилования, нет средств для того, чтобы жить с ребенком и растить его, отметил иерей, ей на помощь придут государство и Церковь. Существуют маткапитал и другие виды помощи малышам и их родителям.

«У всех детей должна быть поддержка, в том числе и у детей, родившихся в неполных семьях по каким-либо причинам. Церковь поддерживает всякого нуждающегося всеми доступными средствами, материально тоже. Церковная благотворительность касается тех, кто оказался в больницах, госпиталях, чья жизнь разрушена. И детям, рожденным в результате изнасилования, Церковь тоже способна помочь, если они будут нуждаться в этом», — заключил собеседник.

Ранее мы сообщали, что уже во втором регионе РФ намерены запретить склонение женщин к абортам.